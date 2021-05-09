Обамеянг извинился за вылет из ЛЕ

Фото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг извинился перед болельщиками за вылет команды из Лиги Европы.

"Мы никак не могли найти ритм в первом тайме ответного матча с "Вильярреалом" и не доставляли сопернику достаточно проблем. Позднее, когда у нас наконец появился шанс забить, удача была не на нашей стороне. Я попал в штангу и ударом ногой, и ударом головой. Мы все очень расстроены из-за вылета, обидно за себя, за клуб, а особенно обидно за болельщиков. Сезон получился тяжелым, мы хотели дать фанатам немного позитива. Извините, что у нас не получилось", — приводит Goal слова Обамеянга.

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы "Арсенал" проиграл "Вильярреалу" со счетом 1:2 по сумме двух встреч (1:2, 0:0).

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