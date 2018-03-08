Обамеянг: "Когда я попал в "Милан", мне повезло тренироваться рядом с Мальдини, Кака и Зеедорфом"

Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг вспоминает о периоде своих выступлений за "Милан", с которым "канониры" сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

"Когда я попал в "Милан", то был совсем молодым и неопытным. Но именно там я научился быть профессионалом. Мне повезло тренироваться рядом с Мальдини, Кака, Нестой, Зеедорфом и Роналдо. Я был застенчивым молодым человеком и следил за их тренировками. Они дали мне многое.

Вся моя семья тогда жила в Милане, но в матче они будут поддерживать "Арсенал". Мы прошли через систему "Милана", но сложилось так, что теперь мы в "Арсенале", - приводит слова Обамеянга официальный сайт клуба.

28-летний Обамеянг выступал за "Милан" с 2008 по 2011 годы, но не провел ни одного матча за основной состав.

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