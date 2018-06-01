Обамеянг, Коман и Ярмоленко: топ-10 эпичных промахов в Бундеслиге минувшего сезона

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Обамеянг, Коман и Ярмоленко: топ-10 эпичных промахов в Бундеслиге минувшего сезона

Пресс-служба Бундеслиги опубликовала видеооролик с десятью эпичными промахами минувшего сезона.

В список особо отличившихся попали такие известные футболисты, как Пьер-Эмерик Обамеянг (экс-"Боруссия" Дортмунд), Кинсгли Коман ("Бавария") и Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Дортмунд").

Видео: топ-10 промахов Бундеслиги.

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2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
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