Обамеянг купил суперкар более, чем за 250 тысяч евро

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Обамеянг купил суперкар более, чем за 250 тысяч евро

Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг похвастался новым автомобилем.

Футболист купить Lamborghini Huracan за 266 тысяч евро. Авто может развить максимальную скорость 325 километров в час.

Этот автомобиль стал уже 14-м в коллекции форварда. Также у него есть еще две Lamborghini, три Ferrari, три Porsche, Range Rover, два Audi, Aston Martin и Volkswagen.

30-летний Обамеянг выступает за "Арсенал" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за лондонский клуб 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он сам быстрее любого суперкара.

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