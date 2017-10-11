Обамеянг: "Летом был близок к уходу из "Боруссии"

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своем несостоявшемся уходе из клуба в летнее трансферное окно.

"В тот период был момент, когда я мог уйти. Мы обо всем уже договорились, но в итоге ничего не произошло. Я всегда чувствовал себя очень комфортно в Дортмунде, в этой команде и в клубе, и это всегда было так. Это моя семья ", - цитирует 28-летнего нападающего le10sport.com.

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