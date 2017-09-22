Обамеянг летом мог перейти в ПСЖ

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что летом у него была возможность стать игроком ПСЖ.

"В начале июня я встречался с Нассером Аль-Хелайфи (президент ПСЖ). Это было еще до назначения Антеру Энрике [на пост спортивного директора клуба]. После его прихода ПСЖ решил, что я им не нужен.

Китай я всерьез не рассматривал, это было бы непрофессионально. Они все медлили с официальным предложением. Бардак, в общем", - сказал он.

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