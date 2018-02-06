Обамеянг: "Мхитарян сильно повлиял на мое решение перейти в "Арсенал"



Новичок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что он согласился перейти в лондонский клуб из-за Генриха Мхитаряна, с которым он ранее вместе играл за дортмундскую "Боруссию".

”Это как воссоединение с братом, хорошим другом. Мы уже играли вместе и здорово видеть его снова. Он звонил мне несколько раз и спрашивал, перейду ли я в "Арсенал". Я спрашивал у него тоже самое. Когда он сказал, что переходит, это сильно повлияло на мое решение", - приводит слова Обамеянга Arsenal Weekly Podcast.

Напомним, что 28-летний Обамеянг обошелся "Арсеналу" в 64 миллиона евро. 29-летний Мхитарян перешел в лондонский клуб в обмен на Алексиса Санчеса, который перебрался в "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Кейн: "Отказ "Арсенала" от меня - лучшее, что случилось в моей жизни". | http://soccernews.ru