Обамеянг может не сыграть с "Эвертоном" из-за простуды

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о проблемах со здоровьем у новичка команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Обамеянг начал тренироваться вчера, но не чувствовал себя здорово. Я посоветуюсь с медицинским штабом. Нужно будет оценить его состояние перед игрой с "Эвертоном", – приводит слова Венгера The Telegraph.

Напомним, что 28-летний Обамеянга перешел в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро.

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