Обамеянг может перебраться в Италию
"Рома" задумалась над возможной покупкой форварда "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Как сообщает Todomercadoweb, "волки" могут подписать забивного форварда для Антонио Конте, если он согласится возглавить римский клуб. Напомним, что до конца сезона тренером "Ромы" является Клаудио Раньери.
Соглашение Обамеянга с "Арсеналом" действует до июня 2021 года. В этом сезоне габонец забил 24 гола и отдал 8 ассистов в 46 матчах.
Читайте также: "Арсенал" и "Интер" могут совершить громкий обмен игроками. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Обамеянг может перебраться в Италию
-
Моуринью высказался о результате первого матча между "Барселоной" и "Ливерпулем"
-
"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"
-
"Шальке" определился с новым тренером
-
Аллегри: "Месси является хорошим стимулом для Роналду"
-
Моуринью оценил игру Суареса в матче с "Ливерпулем"
-
Вертонген избежал сотрясения мозга
-
Будущее Хамеса в "Баварии" зависит от Ковача
-
"Арсенал" и "Валенсия" назвали стартовые составы на матч Лиги Европы
-
Азар не попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Айнтрахтом"
-
9
Гол Месси со штрафного был забит с придуманного фола и с небольшой хитростью
-
Роналду не исключает возможности начать тренерскую карьеру
-
Жиго прошел медобследование в римской клинике
-
Лангле выбили зуб в игре против "Ливерпуля"
-
Почеттино: "Тоттенхэм" выйдет в финал Лиги Чемпионов, если мы будем играть, как Месси"
-
Футболисты "Фейеноорда" провели необычный матч против 120 соперников
-
"Тоттенхэм" купит 2-3 футболистов в летнее трансферное окно
-
Хави завершит карьеру по окончании сезона
-
Вратарь "Ливерпуля" не выполнил требование Клоппа в концовке матча с "Барселоной"
-
Летом 2020 года Неймар может покинуть ПСЖ за фиксированную сумму
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
|34
|40
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15