Обамеянг может перебраться в Италию

Теги ромаарсенал лондонпьер-эмерик обамеянгантонио конте

Обамеянг может перебраться в Италию

"Рома" задумалась над возможной покупкой форварда "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Todomercadoweb, "волки" могут подписать забивного форварда для Антонио Конте, если он согласится возглавить римский клуб. Напомним, что до конца сезона тренером "Ромы" является Клаудио Раньери.

Соглашение Обамеянга с "Арсеналом" действует до июня 2021 года. В этом сезоне габонец забил 24 гола и отдал 8 ассистов в 46 матчах.

Читайте также: "Арсенал" и "Интер" могут совершить громкий обмен игроками. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"

"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 34 88
2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 34 62
4 Аталанта Аталанта 34 59
5 Рома Рома 34 58
6 Торино Торино 34 56
7 Милан Милан 34 56
8 Лацио Лацио 34 55
9 Сампдория Сампдория 34 48
10 Сассуоло Сассуоло 34 41
11 Фиорентина Фиорентина 34 40
12 Кальяри Кальяри 34 40
13 СПАЛ СПАЛ 34 39
14 Болонья Болонья 34 37
15 Парма Парма 34 37
16 Дженоа Дженоа 34 35
17 Удинезе Удинезе 34 33
18 Эмполи Эмполи 34 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 34 23
20 Кьево Кьево 34 15
Полная таблица

топ-5 тегов