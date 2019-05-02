Обамеянг может перебраться в Италию

"Рома" задумалась над возможной покупкой форварда "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Todomercadoweb, "волки" могут подписать забивного форварда для Антонио Конте, если он согласится возглавить римский клуб. Напомним, что до конца сезона тренером "Ромы" является Клаудио Раньери.

Соглашение Обамеянга с "Арсеналом" действует до июня 2021 года. В этом сезоне габонец забил 24 гола и отдал 8 ассистов в 46 матчах.

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