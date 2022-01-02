Обамеянг может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к габонскому нападающему лондонского "Арсенала" Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает журналист Николо Скира в своем "твиттере".

По сведениям источника, "сороки" рассматривают вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа летом. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Барселона" и "Ювентус". "Арсенал" готов избавиться от габонца из-за его высокой зарплаты, а также конфликта с главным тренером Микелем Артетой.

В нынешнем сезоне 32-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 15 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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