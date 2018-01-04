Обамеянг может перейти в "Арсенал"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг стал трансферной целью "Арсенала", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "канониры" будут пытаться купить 28-летнего габонца в январе, если команду покинет чилийский форвард Алексис Санчес.

В этом сезоне Обамеянг сыграл за "Боруссию" 23 матча, забил 21 гол и сделал 3 ассиста.

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