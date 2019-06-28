Обамеянг может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг этим летом может оказаться в другом топ-клубе АПЛ, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, 30-летний габонец готов покинуть лондонский клуб и перебраться в "Манчестер Юнайтед".
"Красные дьяволы" проявляют интерес к лидеру "канониров" на фоне скорого ухода Ромелу Лукаку. Самому футболисту также нравится вариант с переездом на "Олд Траффорд".
"Арсенал" купил Обамеянга в январе 2018 года за 63,75 миллионов евро. С тех пор он забил 41 гол и сделал 12 ассистов в 65 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16