Обамеянг может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедпьер-эмерик обамеянгтрансферы

Обамеянг может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг этим летом может оказаться в другом топ-клубе АПЛ, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, 30-летний габонец готов покинуть лондонский клуб и перебраться в "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" проявляют интерес к лидеру "канониров" на фоне скорого ухода Ромелу Лукаку. Самому футболисту также нравится вариант с переездом на "Олд Траффорд".

"Арсенал" купил Обамеянга в январе 2018 года за 63,75 миллионов евро. С тех пор он забил 41 гол и сделал 12 ассистов в 65 матчах.

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