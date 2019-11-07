Обамеянг может продолжить карьеру в "Барселоне"

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Обамеянг может продолжить карьеру в "Барселоне"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, каталонская "Барселона" планирует купить 30-летнего футболиста. 

Обамеянг выступает в "Арсенале" с зимы 2018 года. В английский клуб форвард перешел из "Боруссии" за 64 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Обамеянг - главная цель "Реала" на летнее трансферное окно.

В этом сезоне игрок участвовал в 11 матчах АПЛ, отметившись 8 голами.

А еще: "Барселона" не проигрывает в ЛЧ на своем поле 34 рекордных матча | http://soccernews.ru
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