Обамеянг может продолжить карьеру в "Барселоне"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, каталонская "Барселона" планирует купить 30-летнего футболиста.

Обамеянг выступает в "Арсенале" с зимы 2018 года. В английский клуб форвард перешел из "Боруссии" за 64 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Обамеянг - главная цель "Реала" на летнее трансферное окно.

В этом сезоне игрок участвовал в 11 матчах АПЛ, отметившись 8 голами.

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