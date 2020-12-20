Обамеянг может пропустить несколько недель из-за травмы

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о о сроках восстановления нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который пропустил матч "Эвертоном" (1:2) в АПЛ из-за травмы.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы он вышел на поле как можно раньше. Однако, у него растяжение икроножной мышцы, нужно подождать, не торопиться. Все будет зависеть от процесса лечения. Возможно, нам придется ждать неделю или даже две", – сказал Артета в интервью официальному сайту "канониров".



В сезоне 2020/2021 в АПЛ форвард в 13 матчах смог забит 3 гола.



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