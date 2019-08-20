Обамеянг может стать самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала", но при одном условии

"Арсенал" ведёт переговоры с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом о продлении контракта, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "канониры" хотят сделать габонского бомбардира самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 20 миллионов евро в год с учётом бонусов.

Однако на такой оклад футболист сможет рассчитывать только в случае возвращения лондонского клуба в Лигу Чемпионов.

Сейчас Обамеянг зарабатывает 11,4 миллиона. Его контракт с "Арсеналом" рассчитан ещё на два сезона.

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