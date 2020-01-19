Обамеянг надел толстовку за 25 тысяч евро на матч с "Шеффилдом"
Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг посетил матч 23-го тура чемпионата Англии с "Шеффилд Юнайтед" (1:1).
Эту встречу форвард пропускал из-за дисквалификации. На матч футболист надел толстовку из норки от Louis Vuitton стоимостью в 25 тысяч евро. В таком наряде габонец сфотографировался с болельщиками.
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Обамеянг опроверг слухи о желании покинуть "Арсенал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Саутгемптон
|23
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17