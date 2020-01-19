Обамеянг надел толстовку за 25 тысяч евро на матч с "Шеффилдом"

Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг посетил матч 23-го тура чемпионата Англии с "Шеффилд Юнайтед" (1:1).

Эту встречу форвард пропускал из-за дисквалификации. На матч футболист надел толстовку из норки от Louis Vuitton стоимостью в 25 тысяч евро. В таком наряде габонец сфотографировался с болельщиками.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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