Обамеянг намекнул на уход из "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, возможно, собирается покинуть лондонский клуб.

Звёздный габонец удалил из своей биографии в профиле инстаграма упоминание о том, что он является игроком "канониров".

Ранее сообщалось, что у 29-летнего футболиста есть два выгодных предложения из Китая.

В минувшем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 8 ассистов.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2021 года, а его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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