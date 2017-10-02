Обамеянг не будет играть в клубе из Англии

Теги пьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

Обамеянг не будет играть в клубе из АнглииНападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что сделал правильный выбор, оставшись в немецком клубе минувшим летом.

"Я совсем не жалею, что не перешёл в ПСЖ. Более чем доволен тем, что остался в "Боруссии". Чувствую себя в этом клубе отлично, "Боруссия" как семья для нас. Продление контракта с "Боруссией?" Всё возможно, посмотрим после сезона, как будут развиваться события. Что же касается АПЛ, то, честно говоря, она меня никогда не привлекала", - сказал он.

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