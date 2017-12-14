Обамеянг не покинет "Боруссию" в январе

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Обамеянг не покинет "Боруссию" в январе

Руководство дортмундской "Боруссии" приняло решение по будущему форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Bild.

По сведениям издания, боссы "шмелей" хотят сохранить 28-летнего габонца как минимум до лета, чтобы тот помог команде в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов.

В этом сезоне Обамеянг сыграл за "Боруссию" 22 матча, забил 20 голов и сделал 3 ассиста.

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