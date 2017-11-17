Обамеянг: "Не понимаю, почему руководство "Боруссии" отстранило меня от матча"

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Обамеянг: "Не понимаю, почему руководство "Боруссии" отстранило меня от матча"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг недоволен тем, что руководство клуба решило не включать его в заявку на мачт 12-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта" за опоздание на тренировку.

"В прошлом году меня тоже наказали, так как я нарушил правила и опоздал на занятия. Но теперь все было совсем по-другому. Я не хотел опаздывать. Не понимаю, почему руководство "Боруссии" отстранило меня от матча", - приводит слова Обамеянга Bild.

Стоит отметить, что футболист прибыл на тренировку в 14:20, так как думал, что она начнется в 14:30. Впрочем занятие стартовало в 14:00.

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