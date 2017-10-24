Обамеянг не сыграет с "Магдебургом"

Теги боруссия дортмундпьер-эмерик обамеянгмагдебург

Обамеянг не сыграет с "Магдебургом"

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не поможет своей команде в матче второго раунда Кубка Германии против "Магдебурга", сообщает официальный твиттер клуба.

Известно, что у 28-летнего габонца мышечное повреждение, однако степень его серьёзности не разглашается. Также неизвестны сроки восстановления футболиста.

Напомним, что матч "Магдебург" - "Боруссия" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. 

Не пропустите: Рафаэль Геррейру восстановился после травмы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов