Обамеянг не сыграет с "Магдебургом"
Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не поможет своей команде в матче второго раунда Кубка Германии против "Магдебурга", сообщает официальный твиттер клуба.
Известно, что у 28-летнего габонца мышечное повреждение, однако степень его серьёзности не разглашается. Также неизвестны сроки восстановления футболиста.
Напомним, что матч "Магдебург" - "Боруссия" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
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