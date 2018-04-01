Обамеянг объяснил, почему дал Ляказетту пробить пенальти

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Обамеянг объяснил, почему дал Ляказетту пробить пенальти
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что он дал пробить пенальти нападающему Александру Ляказетту в матче чемпионата Англии против "Сток Сити" (3:0), чтобы дать партнеру возможность обрести уверенность в своих силах.

"Я немного волновался из-за того, что не забил пенальти в игре с "Манчестер Сити". Но я думал лишь о том, что мне нужно было забить. И я это сделал. Почему отказался от хет-трика и отдал второй пенальти Ляказетту? Ляка возвращается, а я забил в этом матче дважды. Поэтому совершенно нормально то, что я отдал ему мячу. Алексу нужно было вернуть уверенность в своих силах", - приводит слова Обамеянга Sky Sports.

Стоит отметить, что до этого матча 27-летний Ляказетт не забивал почти два с половиной месяца.

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