Обамеянг оформил первый хет-трик в АПЛ

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянгстатистика

Обамеянг оформил первый хет-трик в АПЛ

Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отметился двумя достижениями по итогам воскресного матча с "Лидсом" (4:2).

Во-первых, габонец оформил первый хет-трик в игре английской Премьер-лиги.

Во-вторых, нападающий "канониров" достиг отметки в 200 забитых мячей в топ-5 лигах Европы.

Голы Обамеянга распределились следующим образом: 2 - "Лилль", 2 – "Монако", 37 - "Сент-Этьен", 98 - дортмундская "Боруссия", 62 - "Арсенал".

Не пропустите: Варди стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА объявил о переходе Бохинена

ЦСКА объявил о переходе Бохинена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов