Обамеянг оформил первый хет-трик в АПЛ
Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отметился двумя достижениями по итогам воскресного матча с "Лидсом" (4:2).
Во-первых, габонец оформил первый хет-трик в игре английской Премьер-лиги.
Во-вторых, нападающий "канониров" достиг отметки в 200 забитых мячей в топ-5 лигах Европы.
Голы Обамеянга распределились следующим образом: 2 - "Лилль", 2 – "Монако", 37 - "Сент-Этьен", 98 - дортмундская "Боруссия", 62 - "Арсенал".
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