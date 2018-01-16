Обамеянг определился с предпочтительными вариантами продолжения своей карьеры
Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг определился с предпочтительными вариантами продолжения своей карьеры.
Так, по сведениям Daily Mail, 28-летний нападающий "шмелей" хотел бы продолжить карьеру в одном из трех клубов - мадридском "Реале", итальянском "Милане" или французском ПСЖ.
В настоящее же время главным претендентом на габонца называется лондонский "Арсенал".
Напомним, Обамеянг попросил руководство "Боруссии" отпустить его. | soccernews.ru
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