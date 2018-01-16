Обамеянг определился с предпочтительными вариантами продолжения своей карьеры

Теги пьер-эмерик обамеянгборуссия дортмундпсжарсенал лондонреал мадридмилан

Обамеянг определился с предпочтительными вариантами продолжения своей карьерыФорвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг определился с предпочтительными вариантами продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям Daily Mail, 28-летний нападающий "шмелей" хотел бы продолжить карьеру в одном из трех клубов - мадридском "Реале", итальянском "Милане" или французском ПСЖ.

В настоящее же время главным претендентом на габонца называется лондонский "Арсенал".

Напомним, Обамеянг попросил руководство "Боруссии" отпустить его. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов