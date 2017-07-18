Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг определился со своим будущим, информирует Bild.

По сведениям издания, 28-летний нападающий принял решение остаться еще на один сезон в стане "шмелей". Такой шаг габонца связан с тем, что интерес к нему потеряли практически все топ-клубы Европы, которые рассматривали его в качестве усиления своей атаки.

Напомним, сегодня Обамеянг помог "Боруссии" обыграть "Милан". | soccernews.ru