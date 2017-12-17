Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг определился со своим будущим, информирует Kicker.

По сведениям издания, 28-летний нападающий в скором времени продлит контракт со своим клубом на улучшенных для себя финансовых условиях.

За 3,5 года, проведенных в Дортмунде, Обамеянг забил 141 мяч и сделал 36 результативных передач в 212 матчах за "Боруссию".

Напомним, вчера "шершни" обыграли "Хоффенхайм". | soccernews.ru