Обамеянг определился со своим будущим

Теги боруссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

Обамеянг определился со своим будущимФорвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг определился со своим будущим, информирует Kicker.

По сведениям издания, 28-летний нападающий в скором времени продлит контракт со своим клубом на улучшенных для себя финансовых условиях.

За 3,5 года, проведенных в Дортмунде, Обамеянг забил 141 мяч и сделал 36 результативных передач в 212 матчах за "Боруссию".

Напомним, вчера "шершни" обыграли "Хоффенхайм". | soccernews.ru

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