Обамеянг определился со своим следующим клубом

Теги боруссия дортмундмиланпьер-эмерик обамеянгникола калинич

Обамеянг определился со своим следующим клубомФорвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг определился со своим следующим клубом, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, 28-летний нападающий "шмелей" хотел бы в зимнее трансферное окно перебраться в итальянский "Милан". Ожидается, что "россонери" вполне будут готовы пойти на встречу габонцу, у которого испортились отношения с тренерским штабом своей команды, и освободить для него место в своем составе, продав в Китай Николу Калинича.

Напомним, Бош надеется, что Обамеянг останется в "Боруссии". | soccernews.ru

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