Обамеянг опроверг слухи о желании покинуть "Арсенал"

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Обамеянг опроверг слухи о желании покинуть "Арсенал"

Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что информация о его планах уйти из клуба не соответствует действительности.

"Английская пресса любит много говорить. Сейчас я здесь. Я на сто процентов здесь", - цитирует звёздного габонца RMC Sport.

30-летний Обамеянг выступает за "канониров" с января 2018 года, сыграл 90 матчей, забил 56 голов и сделал 13 ассистов.

Контракт футболиста с "Арсеналом" рассчитан до лета 2021 года. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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