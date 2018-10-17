Обамеянг отказался играть за сборную Габона из-за недостаточно комфортного самолёта
Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отказался играть за сборную Габона из-за недостаточно комфортного самолёта, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, нападающий "канониров" не захотел лететь на матч квалификации Кубка африканских наций против Южного Судана, поскольку, по его мнению, самолёт национальной команды не соответствовал стандартам для футболистов топ-уровня.
В итоге Габон всё-таки добился минимальной победы и без своей главной звезды.
А Обамеянг вернулся в расположение "Арсенала". Чтобы не раздувать скандал, официальной версией досрочного отъезда игрока из сборной была указана травма.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11