Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отказался играть за сборную Габона из-за недостаточно комфортного самолёта, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, нападающий "канониров" не захотел лететь на матч квалификации Кубка африканских наций против Южного Судана, поскольку, по его мнению, самолёт национальной команды не соответствовал стандартам для футболистов топ-уровня.

В итоге Габон всё-таки добился минимальной победы и без своей главной звезды.

А Обамеянг вернулся в расположение "Арсенала". Чтобы не раздувать скандал, официальной версией досрочного отъезда игрока из сборной была указана травма.

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