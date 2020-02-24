Обамеянг отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и, скорее всего, покинет клуб

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Обамеянг отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и, скорее всего, покинет клуб

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отказался продлевать контракт с лондонским клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, стороны окончательно зашли в тупик в переговорах. Таким образом, форвард, скорее всего, покинет клуб летом, так как его контракт действует до 2021 года. Интерес к футболисту проявляет "Интер", который рассматривает его кандидатуру в качестве возможной замены аргентинскому форварду Лаутаро Мартинесу. Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Обамеянг надел толстовку за 25 тысяч евро на матч с "Шеффилдом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"

"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов