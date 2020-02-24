Обамеянг отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и, скорее всего, покинет клуб
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отказался продлевать контракт с лондонским клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, стороны окончательно зашли в тупик в переговорах. Таким образом, форвард, скорее всего, покинет клуб летом, так как его контракт действует до 2021 года. Интерес к футболисту проявляет "Интер", который рассматривает его кандидатуру в качестве возможной замены аргентинскому форварду Лаутаро Мартинесу. Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18