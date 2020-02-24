Обамеянг отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и, скорее всего, покинет клуб

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отказался продлевать контракт с лондонским клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, стороны окончательно зашли в тупик в переговорах. Таким образом, форвард, скорее всего, покинет клуб летом, так как его контракт действует до 2021 года. Интерес к футболисту проявляет "Интер", который рассматривает его кандидатуру в качестве возможной замены аргентинскому форварду Лаутаро Мартинесу. Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

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