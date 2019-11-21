Обамеянг отказывается продлевать контракт с "Арсеналом" из-за "Барселоны"
Лондонский "Арсенал" не может договориться о продлении контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.
По информации Sport.es, габонец отказывается обсуждать новое соглашение с "канонирами" из-за интереса со стороны "Барселоны".
Футболист намерен дождаться конкретных действий от "сине-гранатовых" и только после этого принять решение о своём будущем.
Действующее соглашение между 30-летним форвардом и английским клубом истекает в 2021 году.
Обамеянг выступает за "Арсенал" с января 2018 года, сыграл 79 матчей, забил 50 голов и сделал 12 ассистов.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.
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|О
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|12
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|12
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|Манчестер Юнайтед
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|12
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|Астон Вилла
|12
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