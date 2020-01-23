Обамеянг ответил на предложение "Барселоны" о переходе в январе

Теги арсенал лондонбарселонапьер-эмерик обамеянгтрансферы

Обамеянг ответил на предложение "Барселоны" о переходе в январе

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг определился со своим будущим, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, звёздный габонец выразил желание перейти в "Барселону", которая заинтересована в его подписании до закрытия зимнего трансферного окна.

Впрочем, переезд 30-летнего футболиста на "Камп Ноу" в январе пока видится маловероятным в виду нежелания "канониров" отпускать своего лидера.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 26 матчей, забил 16 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" не будет выкупать Коутиньо у "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Себальос хочет покинуть "Арсенал"

Себальос хочет покинуть "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 64
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов