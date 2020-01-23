Обамеянг ответил на предложение "Барселоны" о переходе в январе

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг определился со своим будущим, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, звёздный габонец выразил желание перейти в "Барселону", которая заинтересована в его подписании до закрытия зимнего трансферного окна.

Впрочем, переезд 30-летнего футболиста на "Камп Ноу" в январе пока видится маловероятным в виду нежелания "канониров" отпускать своего лидера.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 26 матчей, забил 16 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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