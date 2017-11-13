Обамеянг ответил на слухи о своем переходе в "Барселону"

Теги барселонапьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

Обамеянг ответил на слухи о своем переходе в "Барселону"Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не подтвердил слухи о том, что летом он вел переговоры с "Барселоной".

"Прекратите придумывать истории", — написал Обамейянг.

Напомним, что летом "Барселона" купила у "Боруссии" Усмана Дембеле. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро. 

Читайте: "Барселона" не заинтересована в Обамеянге  | soccernews.ru

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