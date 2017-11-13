Обамеянг ответил на слухи о своем переходе в "Барселону"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не подтвердил слухи о том, что летом он вел переговоры с "Барселоной".
"Прекратите придумывать истории", — написал Обамейянг.
Напомним, что летом "Барселона" купила у "Боруссии" Усмана Дембеле. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.
Читайте: "Барселона" не заинтересована в Обамеянге | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|11
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|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|11
|20
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|Шальке
|11
|20
|5
|Хоффенхайм
|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
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|Герта
|11
|14
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
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|11
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|Вердер Бремен
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|11
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