Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг готов заключить с лондонским клубом новое соглашение, но на своих условиях.

По информации ESPN, среди требований 31-летнего футболиста два основных пункта.

Во-первых, габонец хочет контракт сроком не менее трёх лет, что довольно много для его возраста.

Во-вторых, нападающий намерен добиться повышения зарплаты до 14,5 миллионов евро в год.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает следующим летом. В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 36 матчей, забил 22 гола и сделал 2 ассиста.

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