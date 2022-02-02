Обамеянг перешел в "Барселону"

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Обамеянг перешел в "Барселону"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался каталонскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

32-летний Обамеянг ранее играл за "Милан", "Дижон", "Лилль", "Монако", "Сент-Этьен", дортмундскую "Боруссию" и "Арсенал". За сборную Габона сыграл 71 матч и забил 29 голов. 

Обладатель Кубка французской лиги, обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.

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