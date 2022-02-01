Обамеянг перейдет в "Барселону" бесплатно

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Обамеянг перейдет в "Барселону" бесплатно

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком "Барселоны" бесплатно, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб согласился отпустить футболиста без компенсации. Сам Обамеянг согласился пойти на существенное снижение зарплаты ради перехода в "Барселону". В настоящее время форвард проходит медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 32-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 15 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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