Обамеянг перейдет в "Барселону" бесплатно
Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком "Барселоны" бесплатно, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб согласился отпустить футболиста без компенсации. Сам Обамеянг согласился пойти на существенное снижение зарплаты ради перехода в "Барселону". В настоящее время форвард проходит медицинское обследование.
В нынешнем сезоне 32-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 15 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
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