Обамеянг - первый футболист в истории, становившийся лучшим бомбардиром чемпионатов Англии и Германии

Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 22 голами.

Ранее форвард выигрывал снайперскую гонку в чемпионате Германии. Таким образом, габонец стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром АПЛ и Бундеслиги.

29-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" в январе 2018 года из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 50 матчей за "канониров", в которых забил 31 гол и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси в шаге от победы, Роналду - десятый. | http://soccernews.ru