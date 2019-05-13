Обамеянг - первый футболист в истории, становившийся лучшим бомбардиром чемпионатов Англии и Германии

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

Обамеянг - первый футболист в истории, становившийся лучшим бомбардиром чемпионатов Англии и Германии

Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 22 голами.

Ранее форвард выигрывал снайперскую гонку в чемпионате Германии. Таким образом, габонец стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром АПЛ и Бундеслиги.

29-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" в январе 2018 года из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 50 матчей за "канониров", в которых забил 31 гол и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Золотая бутса" сезона 2018/2019: Месси в шаге от победы, Роналду - десятый. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и получила серьезные травмы

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и получила серьезные травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов