Обамеянг - первый футболист в истории, становившийся лучшим бомбардиром чемпионатов Англии и Германии
Габонский нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 22 голами.
Ранее форвард выигрывал снайперскую гонку в чемпионате Германии. Таким образом, габонец стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром АПЛ и Бундеслиги.
29-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" в январе 2018 года из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 50 матчей за "канониров", в которых забил 31 гол и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
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|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
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|17
|Брайтон & Хоув Альбион
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|34
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|Фулхэм
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