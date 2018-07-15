Обамеянг похвалил Эмери

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг адресовал слова похвалы главному тренеру команды Унаи Эмери.

"Тренер хорошо проявляет себя в эти две недели. Мы усердно работаем и стараемся становиться лучше с каждым днём" - цитирует габонца официальный сайт "канониров".

Отметим, что в первом матче под руководством Эмери Обамеянг оформил хет-трик за 17 минут. Произошло это в товарищеской игре против "Борэм Вуд". | http://soccernews.ru