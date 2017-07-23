Обамеянг покинет "Боруссию" в январе

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Обамеянг покинет "Боруссию" в январе

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг определился со своим будущим, сообщает Bild.

По сведениям издания, габонец решил этим летом не менять клубную прописку, однако в январе он намерен перебраться в одну из китайских команд.

Скорее всего, речь идёт о "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который давно проявляет предметный интерес к Обамеянгу

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