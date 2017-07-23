Обамеянг покинет "Боруссию" в январе
Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг определился со своим будущим, сообщает Bild.
По сведениям издания, габонец решил этим летом не менять клубную прописку, однако в январе он намерен перебраться в одну из китайских команд.
Скорее всего, речь идёт о "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который давно проявляет предметный интерес к Обамеянгу.
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|Команда
|М
|О
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|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
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|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
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|7
|Фрайбург
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|34
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|Боруссия Менхенгладбах
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|10
|Шальке
|34
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|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
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|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
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|15
|Майнц 05
|34
|37
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|Вольфсбург
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