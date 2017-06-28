Обамеянг получил щедрое предложение из Китая

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Обамеянг получил щедрое предложение из Китая

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг получил щедрое предложение от "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Bild.

По сведениям издания, китайский клуб готов платить 28-летнему габонцу 30 миллионов евро в год.

Напомним, что "Боруссия" намерена выручить от продажи своего ведущего нападающего 70-80 миллионов евро. 

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