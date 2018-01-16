Обамеянг попросил руководство "Боруссии" отпустить его

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг попросил руководство своего клуба разрешить ему сменить команду.

Как информирует Bild, 28-летний нападающий намерен покинуть "шершней" уже в текущее трансферное окно. Главным претендентом на габонца называется лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Боруссия" заинтересована в обмене Обамеянга на игрока "Арсенала". | soccernews.ru