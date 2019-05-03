Обамеянг: "После стартового свистка дали знать о себе нервы"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итоги матча против "Валенсии" (3:1).

"Мы провалили начало матча, однако быстро вернулись в игру. В конце матча сыграли великолепно. После стартового свистка дали знать о себе нервы, ведь мы до этого уступили в трех матчах.

У нас хорошие шансы на выход в финал Лиги Европы, однако впереди сложнейшая игра. Но если мы сможем повторить сегодняшний успех, то пройдем дальше", - приводит слова Обамеянга сайт УЕФА.

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