Обамеянг поставил ультиматум "Арсеналу"
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг грозится покинуть "Арсенал", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, габонец недоволен тем, что "канониры" уже несколько лет не пробиваются в групповую стадию Лиги Чемпионов.
Если по итогам текущего сезона лондонская команда снова не попадёт в самый престижный евротурнир, то футболист потребует продать его.
Обамеянг выступает за "Арсенал" с января 2018 года, он забил 49 голов и сделал 12 ассистов в 77 матчах.
По итогам 10 туров подопечные Унаи Эмери занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5