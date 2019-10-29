Обамеянг поставил ультиматум "Арсеналу"

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Обамеянг поставил ультиматум "Арсеналу"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг грозится покинуть "Арсенал", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, габонец недоволен тем, что "канониры" уже несколько лет не пробиваются в групповую стадию Лиги Чемпионов.

Если по итогам текущего сезона лондонская команда снова не попадёт в самый престижный евротурнир, то футболист потребует продать его.

Обамеянг выступает за "Арсенал" с января 2018 года, он забил 49 голов и сделал 12 ассистов в 77 матчах.

По итогам 10 туров подопечные Унаи Эмери занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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