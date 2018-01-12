Обамеянг потроллил Ярмоленко

Теги боруссия дортмундпьер-эмерик обамеянгандрей ярмоленко

Обамеянг потроллил Ярмоленко

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг высмеял своего партнёра по команде Андрея Ярмоленко. Поводом для шуток габонца стали кроссовки украинского вингера. 

Видео: Обамеянг троллит Ярмоленко

Не пропустите: Исак намерен покинуть дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
Полная таблица

топ-5 тегов