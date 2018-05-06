Обамеянг поучаствовал в 12 голах "Арсенала" в 11 матчах АПЛ

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг забил два гола и отдал результативную передачу в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (5:0, второй тайм).

Благодаря этому он принял участие в 12 голах "Арсенала" (8 мячей и 4 голевых паса) в 11 матчах Премьер-лиги.

Напомним, что 28-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" прошлой зимой за 64 миллиона евро,

Не пропустите: АПЛ обнародовала имена претендентов на звание лучшего игрока года. | http://soccernews.ru