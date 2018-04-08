Обамеянг поучаствовал в семи голах "Арсенала" в восьми матчах за клуб

Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона".

Стоит отметить, что форвард поучаствовал в семи голах "Арсенала" (6 мячей и 1 голевой пас) в восьми матчах за клуб.

Напомним, что 28-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" этой зимой из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро.

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