Обамеянг повторил рекорд Алексиса Санчеса по голам на "Уэмбли" в составе "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол "Ливерпулю" в матче за Суперкубок Англии.

Как сообщает William Hill, Обамеянг в составе "канониров" забил пятый гол на стадионе "Уэмбли" и повторил рекорд Алексиса Санчеса, который перебрался в "Интер".

Ранее Обамеянг забил по два гола в полуфинале и финале Кубка Англии, которые в прошлом сезона проводились на "Уэмбли".

В прошлом сезоне Обамеянг провел 44 игры, в которых забил 29 голов и отдал 4 ассиста.

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