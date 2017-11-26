Обамеянг повторил рекорд Бундеслиги по результативности среди африканцев

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг поразил ворота "Шальке" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Таким образом, 28-летний габонец записал в свой актив 96-й гол в рамках чемпионата Германии.

Как сообщает ESPN, теперь Обамеянг делит рекорд Бундеслиги по результативности среди африканцев с экс-нападающим "Айнтрахта" и "Гамбурга" Тони Йебоа.

Не пропустите: "Боруссия" готова продать Обамеянга. | http://soccernews.ru