Обамеянг повторил рекорд Бундеслиги по результативности среди африканцев

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Обамеянг повторил рекорд Бундеслиги по результативности среди африканцев

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг поразил ворота "Шальке" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Таким образом, 28-летний габонец записал в свой актив 96-й гол в рамках чемпионата Германии.

Как сообщает ESPN, теперь Обамеянг делит рекорд Бундеслиги по результативности среди африканцев с экс-нападающим "Айнтрахта" и "Гамбурга" Тони Йебоа.

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2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 12 20
8 Аугсбург 13 19
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