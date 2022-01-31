Обамеянг прилетел в Барселону

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Обамеянг прилетел в Барселону

Фото: инстаграм Обамеянга\Автор неизвестен

Форвард лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в "Барселону" на правах аренды, сообщают многие источники.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, нападающий уже прилетел в каталонский аэропорт Эль-Прат. Ферран Мартинес отмечает, что Обамеянг в настоящее время находится в Барселоне, чтобы встретиться со своим отцом и агентом в Ситжесе.

"Барса" ожидает, что Обамеянг приложит большие финансовые усилия, чтобы вписаться в ФФП. Переговоры продолжаются. 

Ранее сообщалось о том, что "Барселона" договорилась об аренде Обамеянга до конца сезона без возможности выкупа.

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