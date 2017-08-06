Обамеянг принял решение о своем будущем

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не уходит из клуба.

"Никто не может сказать, что нас ждет в будущем. Это правда, что я поговорил с руководством "Боруссии" перед тем, как отправился в отпуск. Я поделился с ними своими мыслями, что я, может быть, готов попробовать что-то другое. Это было честно и справедливо по отношению к ним.

Но ни один из клубов, которые хотели бы меня заполучить, не смогли бы договориться о сделке. Поэтому я останусь здесь, в "Боруссии". Мне нравится здесь, так как я чувствую себя как дома в Дортмунде.

Конечно, Китай был вариантом. Естественно, что я думал об этом варианте, когда предлагали столько денег. Я знаю, что многие люди говорили, что это будет шаг назад в плане футбольной карьеры. Поэтому я не могу туда поехать.

Я получил их предложение. Однако клубы там еще не так профессиональны, как в Европе. Поэтому я отклонил это предложение. Я верю в Бога и в судьбу. Уверен, что это правильный путь" - приводит слова Обамеянга Football Italia.

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